الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة إلى المفتى

الحكم علي الاب المتهم
الحكم علي الاب المتهم بقتل ابناؤه بالقليوبية، فيتو

 قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق الأب المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة لفضيلة المفتى والمعروفة إعلاميا بقضية  “سفاح قليوب”، والذي ارتكب جريمة تخدير أبناءه الأربعة وذبحهم بمنطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.

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إحالة الأب المتهم بقتل أولاده إلى المفتي بالقليوبية 

 صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.


البداية عندما شهدت محافظة القليوبية، مذبحة حيث أقدم اب على التخلص من أبنائه الـ4 بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص- مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثث الأربعة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

متهم بقتل أبنائه الأربعة بالقليوبية 

 وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد تلقي بلاغًا بوجود 4 جثث بإحدى القرى بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود علام- رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بقيام شخص يدعى "عبدالعظيم.س" 45 سنة - عامل بسوق العبور قام بالتخلص من أبنائه الأربعه 3 بنات يبلغو من العمر 9 سنوات و15 سنة و18 سنة والشاب الأكبر 21 سنة.

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