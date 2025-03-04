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جنايات شبرا الخيمة تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقناطر

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

 تنظر اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، أولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بوابل من الأعيرة النارية وحيازة أسلحة آلية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

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 البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "عيد.س.ع." - 74 سنة، و"سعيد.ح.ع.م" 37 سنة، و"ضاحي.ف.ح" 25 سنة، و"رضا.س.ع.ح" 41 سنة، و"رمضان.ح.س.م"، فى القضية رقم 30422 لسنة 2024 مركز شرطة القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/5/1 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون قتلوا المجني عليه ناصر جميل مصطفى فرج الدالي عمدًا مع سبق الإصرار.

 

تضمن أمر الإحالة في جنايات شبرا الخيمة  أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه على إثر خلف سابق مع الأول والثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا بندقية آلية واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلسًا حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى الخامس، حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا ( بندقية آلية)، وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق، وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

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