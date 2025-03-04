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جنايات شبرا الخيمة تحاكم سفاح قليوب المتهم بتخدير أبناءه الأربعة وذبحهم

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، محاكمة “سفاح قليوب” المتهم بتخدير أبناءه الأربعة وذبحهم بمنطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية وذلك برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

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وكانت  محافظة القليوبية، شهدت إقدام أب على التخلص من أبنائه الـ4 بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص- مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثث الأربعة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد بتلقي بلاغًا بوجود 4 جثث بإحدى القري بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود علام- رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بقيام شخص يدعى "عبدالعظيم.س" 45 سنة - عامل بسوق العبور، بالتخلص من أبنائه الأربعه 3 بنات يبلغو من العمر 9 سنوات و15 سنة و18 سنة والشاب الاكبر 21 سنة.

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