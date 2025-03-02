عذب والدته حتى الموت، تفاصيل إحالة أوراق عامل القليوبية لمفتي الجمهورية

نظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، قضية قتل عامل لوالدته من أجل الحصول على المال، وقررت إحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، بقتل والدته بسلاح أبيض "مطواة"، وضربها بـ"عصي خشبية" حتى فارقت الحياة، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر إبريل المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم:- "محمد س ع س" 44 سنة عاطل، في القضية رقم 12910 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2994 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 17 / 7 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة قتل والدته المجني عليها “ص. ع. ة” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على تعذيبها حتى الموت إثر خلاف سابق بينهما.

وأوضح أمر الإحالة أنه أعد سلاح أبيض "مطواة"، وأداة "عصي خشبية" وانهال عليها ضربا الفترة قاربت العشر ساعات - فتارة بالعصا وتارة بالسكين غير عابئ بكبر سنها ووهن جسدها عالما بشدة تلك الضربات وآثرها المباشر في أحداث وفاتها مرتضيًا نتيجتها رافضًا اسعافها قاطعا كل سبل نجدتها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحها، وسرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.

وأشار أمر الإحالة أنه احتجز المجني عليها 10 ساعات بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا وعذبها بدنيا حتى أودى بحياتها، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين"، و"عصي خشبية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.