مدير تعليم القليوبية يتابع انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

تفقد اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدارس إدارة بنها التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة بها تحت رعاية وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

تعليم القليوبية تتابع سير العملية التعليمية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير العملية التعليمية والتاكد من تحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى ونظافة المدارس وتوافر عوامل الأمن والسلامة بالمدارس.

وأكد وكيل التعليم علي متابعة نظافة المدارس العامة ومسار اليوم الدراسى وانتظام الطلاب والوقوف على تحقيق الاستقرار والانضباط الادارى والالتزام بالاشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة الطلابية وتوفير الحماية والسلامة للطلاب حفاظا على سلامتهم وارواحهم.

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