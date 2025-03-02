إحالة أوراق ربة منزل للمفتى بتهمة قتل طفل بالقناطر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق ربة منزل للمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل طفل خنقا، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر أبريل القادم للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة ، أحالت المتهمة “سماح. ر” 30 سنة ربة منزل إلى محكمة الجنايات لأنها في شهر يونيو 2024 قتلت المجني عليه الطفل “هاني. هـ” عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم على قتله، وأعدت لهذا الغرض قطعتين من القماش وباغتته من الخلف مطبقة يداها على رقبته فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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