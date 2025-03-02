الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة أوراق ربة منزل للمفتى بتهمة قتل طفل بالقناطر

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق ربة منزل للمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل طفل خنقا، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر أبريل القادم للنطق بالحكم.

حبس عاطل بتهمة استدراج طفل والتعدي عليه بكفر الشيخ

وفاة سيدة وزوجها اختناقا بغاز الدفاية فى أكتوبر

وكانت النيابة العامة ، أحالت المتهمة “سماح. ر” 30 سنة ربة منزل إلى محكمة الجنايات لأنها في شهر يونيو 2024 قتلت المجني عليه الطفل “هاني. هـ” عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم على قتله، وأعدت لهذا الغرض قطعتين من القماش وباغتته من الخلف مطبقة يداها على رقبته فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة محكمة الجنايات محكمة جنايات شبرا مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة استدراج طفل والتعدي عليه بكفر الشيخ

وفاة سيدة وزوجها اختناقا بغاز الدفاية فى أكتوبر

حريق يلتهم محتويات مخبز فى دار السلام

حملة أمنية في دمياط تضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمخدرات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل طليقته داخل مدرسة بالغردقة

خناقة مع زوجها، الأمن يكشف لغز اختفاء سيدة الأقصر

أكاديمية الشرطة: تخريج 43 متدربا من الكوادر الأمنية بالدول الإفريقية

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالغربية

ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

العصمة كانت في إيدها، إلهام شاهين تكشف أغرب قصة زواج بحياتها (فيديو)

13 مارس، محاكمة وائل غنيم بتهمة سب تركي آل الشيخ

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يوجه رسالة إلى زيلنسكي بعد أزمة البيت الأبيض

انهيار جزئي لمنزل سكني بعابدين

منوعات

المزيد

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

سعر كيلو الأرز فى ثانى أيام رمضان بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

أبرز الداعمين لـ زيلينسكي بعد مشادة ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب لعب البلاي ستيشن ؟، أمين الفتوى يرد "فيديو"

مع الزاهدين، مظاهر الزهد في حياة أنبياء الله "نوح وهود "

أفضل الأدعية المستحبة في الإفطار والسحور

المزيد
الجريدة الرسمية