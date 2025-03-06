فوائد الصيام المتقطع وتأثيره على الصحة الجسدية والعقلية (فيديو)

فوائد الصيام المتقطع، تحدث عنها كثيرًا خبراء التغذية والأطباء، إلا أنه ما زال البعض متخوفا من أن يكون نظامًا غير صحيا لإنقاص الوزن.





أكدت الدكتورة آمال مختار أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع، بالمركز القومي للبحوث، أن الصيام المتقطع يتماشى مع صيام رمضان، بشكل كبير، ويمكن الاستفادة من صيام شهر رمضان في إنقاص الوزن، بالتوفيق بين النظامين.

فالصيام المتقطع هو الصيام لفترة تتراوح من ١٤ إلى ١٦ ساعة، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 20 ساعة، وخلالها يتم شرب سوائل فقط وليس صيامًا كاملًا.



وأضافت الدكتورة آمال، أنه في الصيام المتقطع يتم تقريب موعد الإفطار من موعد الغداء، أو تقريب الغداء مع العشاء والأفضل الإفطار ثم يتم تقريب الغداء، بحيث يكون الفرق بين الفطار والغداء ٤ ساعات، وهذا يكون في حالة الصيام ٢٠ ساعة، أو يكون الفرق بين الفطار والغداء ٦ ساعات، فيكون الصيام ١٨ ساعة.



وأشارت الدكتورة آمال إلى أنه حتى يأتى الصيام المتقطع بنتائج جيدة يجب ألا تقل ساعات الصيام عن 16 ساعة، والصيام المتقطع معناه هو أنه خلال ساعات الصيام تتناول سوائل ساخنة أو باردة، لكن خالية من السكريات، حتى يظل مؤشر السكر في الجسم منخفضا، مما يساعد على فقدان الوزن.



وتلفت الدكتورة آمال إلى مقولة شائعة، لكنها خاطئة، وهي أن تناول التمر في رمضان يزيد الوزن، لكن هذا غير صحيح، لأن مؤشر السكر في التمر منخفض.



وأوضحت الدكتورة آمال أنه يمكن استغلال شهر رمضان في التخسيس، وذلك باختيار الأطعمة الصحية، التي لا تزيد الوزن.

وأخيرًا أشارت الدكتورة آمال إلى أن الصيام المتقطع من أنظمة الريجيم الناجحة، ولكن يجب ألا يكون الشخص مصابًا بأي أمراض تمنعه من هذا النوع من الريجيم، مثل مرض السكرى.

فوائد الصيام المتقطع لصحة الجسم

فوائد الصيام المتقطع

1. يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون

يُعتبر الصيام المتقطع أحد الطرق الفعالة لفقدان الوزن دون الحاجة إلى تقليل السعرات الحرارية بشكل صارم. خلال فترات الصيام، ينخفض مستوى الأنسولين في الدم، مما يسمح للجسم باستخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة. كما يُحفّز الصيام عملية التمثيل الغذائي ويزيد من إنتاج الهرمونات التي تساعد على حرق الدهون، مثل النورإبينفرين. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تقليل عدد ساعات تناول الطعام إلى انخفاض إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا، مما يُسهم في خسارة الوزن بشكل طبيعي.

2. يحسّن حساسية الأنسولين ويقلل خطر الإصابة بالسكري

أحد أهم الفوائد الصحية للصيام المتقطع هو قدرته على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. عند الصيام، تنخفض مستويات السكر في الدم، ما يقلل من مقاومة الأنسولين ويمنع تراكم الجلوكوز في الدم. وهذا مفيد للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو يرغبون في تقليل احتمالية الإصابة بهذا المرض المزمن.

3. يعزز صحة القلب ويقلل مخاطر أمراض القلب

تشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يُحسّن صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين. كما يساعد على تقليل ضغط الدم والالتهابات، وهما عاملان رئيسيان في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

4. يدعم وظائف الدماغ ويحسن الصحة العقلية

للصيام تأثير إيجابي على صحة الدماغ، حيث يعزز إنتاج بروتين يُعرف باسم "عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ" (BDNF)، والذي يساعد على نمو الخلايا العصبية وتحسين وظائف المخ. كما يُعتقد أن الصيام يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر والباركنسون، بفضل تأثيره في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الدماغ.

5. يُحفّز عمليات الإصلاح الخلوي وإطالة العمر

أثناء الصيام، يبدأ الجسم في عملية تُعرف باسم "الالتهام الذاتي" (Autophagy)، وهي آلية طبيعية تساعد في إزالة الخلايا التالفة وإعادة تدوير البروتينات غير الضرورية. يُعتقد أن هذه العملية تلعب دورًا مهمًا في تأخير الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر. كما أن بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات تشير إلى أن الصيام المتقطع قد يساهم في إطالة العمر وتحسين جودة الحياة.

6. يقلل الالتهابات ويحسّن مناعة الجسم

الالتهابات المزمنة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان. وقد أظهرت الأبحاث أن الصيام المتقطع يساعد في تقليل الالتهابات من خلال خفض مستويات السيتوكينات الالتهابية وتحسين استجابة الجهاز المناعي. كما يعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

7. يُحسّن الجهاز الهضمي ويقلل مشاكل الهضم

يعاني الكثيرون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والقولون العصبي بسبب تناول الطعام بشكل مستمر. يمنح الصيام المتقطع الجهاز الهضمي فرصة للراحة، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ واضطرابات الأمعاء. كما يُعزز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

8. يساعد في ضبط الشهية وتحسين العلاقة مع الطعام

يساعد الصيام المتقطع على تنظيم هرمونات الجوع مثل الجريلين واللبتين، مما يقلل من الشعور بالجوع المفرط والرغبة الشديدة في تناول الطعام. كما يُعزز من الوعي بنوعية الطعام المستهلك، حيث يركز الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام على تناول وجبات مغذية خلال فترة الأكل بدلًا من الاعتماد على الأطعمة المصنعة أو الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة.

9. يدعم نمط حياة صحي ومرونة في تناول الطعام

على عكس العديد من الأنظمة الغذائية التقليدية التي تتطلب الامتناع عن أطعمة معينة، يوفر الصيام المتقطع مرونة في تناول الطعام خلال فترات محددة. يمكن دمجه بسهولة مع أنماط الحياة المختلفة، سواءً كان الهدف فقدان الوزن أو تحسين الصحة العامة. كما يقلل من الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية بشكل دقيق، مما يجعله خيارًا مستدامًا لكثير من الأشخاص.





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