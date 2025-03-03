أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

تُعد أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا، حيث يعاني منها الكثير من الأشخاص بدرجات متفاوتة، وتشمل أبرز أمراض القلب ضعف عضلة القلب، ارتفاع ضغط الدم، وقصور الشرايين التاجية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية خاصة خلال شهر رمضان لضمان سلامة المرضى أثناء الصيام.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور خالد يونس، أستاذ أمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث، مجموعة من الإرشادات الهامة لمرضى القلب وضغط الدم لضمان صيام آمن دون التعرض لمضاعفات صحية.

مرضى ضعف عضلة القلب والصيام

أشار الدكتور خالد يونس إلى أن المرضى الذين يعانون من ضعف عضلة القلب غالبًا ما يتناولون أدوية مدرة للبول للمساعدة في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، وهنا تكمن مشكلة فقدان السوائل أثناء الصيام، مما قد يؤدي إلى الجفاف والشعور بالإرهاق الشديد.

ويوصي الدكتور يونس بأهمية تناول مدرات البول قبل الإفطار بدلًا من السحور، وذلك لتجنب فقدان كميات كبيرة من السوائل أثناء النهار، ونصح المرضى بكسر الصيام على كمية قليلة من الطعام مع تناول حبة مدر البول، ثم أداء صلاة المغرب، ثم استكمال وجبة الإفطار بشكل طبيعي، مما يساعد على تحقيق التوازن المطلوب في مستوى السوائل داخل الجسم.

أدوية ضغط الدم والتوقيت المناسب لتناولها

وبالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، أكد الدكتور يونس على أهمية تنظيم مواعيد تناول أدوية الضغط وفقًا لمكوناتها، فالأدوية التي تحتوي على مدرات للبول يجب تناولها قبل الإفطار لتجنب فقدان السوائل أثناء الصيام، والأدوية التي لا تحتوي على مدرات للبول يمكن تناولها قبل السحور للحفاظ على استقرار ضغط الدم خلال النهار.

وأشار إلى أن اختيار توقيت الدواء أمر ضروري، حيث يساعد في منع حدوث تقلبات حادة في ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى الدوخة أو الإغماء خلال ساعات الصيام.

تجنب الأملاح والمخللات للحفاظ على استقرار ضغط الدم

ومن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مرضى القلب وضغط الدم في رمضان هي تناول المخللات والأطعمة المالحة بكثرة، وهو ما يزيد من احتباس السوائل في الجسم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ونصح الدكتور يونس المرضى بضرورة مقاومة الرغبة في تناول الأطعمة المالحة، رغم جاذبيتها، والالتزام بنظام غذائي منخفض الصوديوم للحفاظ على استقرار ضغط الدم وصحة القلب.

الصيام لمرضى قصور الشرايين التاجية

وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من قصور الشرايين التاجية، أوضح الدكتور يونس أن الصيام لا يمثل مشكلة كبيرة لهم، حيث يعتمد علاجهم عادةً على موسعات الشرايين وأدوية مضادة للتجلط، والتي يمكن تناولها في أوقات محددة أثناء الإفطار دون تأثير سلبي على الصيام.

أهمية تجنب الجفاف خلال الصيام

ومن النصائح المهمة التي أكد عليها الدكتور خالد يونس هي ضرورة تجنب الجفاف، حيث أن نقص السوائل يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم، مما قد يزيد من خطر التعرض للجلطات. ولذلك، ينصح بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، تجنب المشروبات التي تزيد من إدرار البول مثل القهوة والشاي بكثرة، عدم بذل مجهود بدني شاق خلال النهار للحفاظ على ترطيب الجسم، واستشارة الطبيب قبل الصيام.

وأكد الدكتور خالد يونس على ضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل بدء الصيام، خاصة لمرضى القلب الذين يتناولون عدة أدوية يوميًا، وذلك لتحديد إمكانية الصيام وتعديل جرعات الأدوية وفقًا للحالة الصحية لكل مريض.

نصائح غذائية مهمة لمرضى القلب وضغط الدم في رمضان

- تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات الصحية والخضروات.

- تجنب الأطعمة المقلية والدهنية التي قد تؤثر على صحة القلب.

- تقليل استهلاك الملح والمخللات للحفاظ على استقرار ضغط الدم.

- مراقبة الوزن وتجنب زيادة الوزن خلال رمضان، حيث أن السمنة تؤثر سلبًا على صحة القلب.

واختتم الدكتور خالد يونس حديثه بالتأكيد على أن مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم يمكنهم الصيام بأمان، بشرط اتباع التعليمات الطبية وتنظيم أوقات تناول الأدوية، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة المالحة والمجهود البدني الزائد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.