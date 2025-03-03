الإثنين 03 مارس 2025
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صحة ومرأة

كيفية علاج الخمول أثناء الصيام في رمضان

الخمول أثناء نهار
الخمول أثناء نهار رمضان، فيتو

يُعد الخمول والإرهاق من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان، خاصة في الأيام الأولى، حيث يتغير نمط الحياة اليومي ونظام الأكل بشكل ملحوظ.

الأسباب الرئيسية للخمول في نهار رمضان

يوجد العديد من أسباب  الخمول في نهار رمضان أثناء الصيام، كالآتي:

انخفاض سكر الدم

بعد ساعات طويلة من الصيام، يهبط مستوى الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق، وعدم القدرة على التركيز.

الجفاف 

فقدان الجسم للسوائل خلال فترة الصيام يؤدي إلى الجفاف، الذي بدوره يسبب الخمول، الضعف، والصداع.

اضطراب النوم 

تغيير مواعيد النوم والسهر لتناول السحور يؤثر سلبًا على جودة النوم، مما يزيد من الشعور بالتعب والنعاس خلال النهار.

سوء التغذية 

عدم تناول وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية في الإفطار والسحور يؤثر على مستويات الطاقة في الجسم.

الإفراط في الطعام 

تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الإفطار يسبب الشعور بالنعاس والخمول بعد الأكل، حيث يوجه الجسم طاقته لعملية الهضم.

قلة الحركة 

الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدني يزيد من الشعور بالخمول والتعب.

طرق التخلص من الخمول أثناء الصيام 

الترطيب 

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض فقدان السوائل وتجنب الجفاف.

التغذية المتوازنة 

تناول وجبات صحية ومتوازنة في الإفطار والسحور، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين، الألياف، والكربوهيدرات المعقدة.

وجبة سحور صحية 

عدم إهمال وجبة السحور، وتناول وجبة خفيفة ومغذية لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة خلال النهار.

تجنب الأطعمة الضارة 

التقليل من تناول الأطعمة الدهنية، المقلية، الحلويات، والمشروبات الغازية، لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم يتبعه انخفاض حاد.

النوم الكافي 

الحصول على 7 - 8 ساعات من النوم الجيد في الليل، والحفاظ على جدول نوم منتظم قدر الإمكان.

النشاط البدني 

ممارسة الرياضة الخفيفة، مثل المشي، لمدة 30 دقيقة يوميًا بعد الإفطار بساعتين على الأقل.

الراحة والاسترخاء

تجنب الإجهاد والتوتر، وأخذ فترات راحة قصيرة خلال النهار.

تجنب الشمس

التقليل من التعرض لأشعة الشمس الحارة، خاصة في فترة الظهيرة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب إذا استمر الشعور بالخمول والتعب الشديدين، للتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية أخرى.

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