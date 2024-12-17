دراسة حديثة: الصيام المتقطع يبطئ نمو الشعر بنسبة 18%

يتبع العديد من الباحثين عن الصحة والجمال نظام الصيام المتقطع، وهو نمط غذائي يتميز بتناول الطعام المقيد بالوقت حيث يأكل المرء لمدة معينة من الوقت كل يوم ويصوم لبقية اليوم.

على مدى السنوات القليلة الماضية، وجد الباحثون أن الصيام المتقطع قد يوفر فوائد صحية مثل انخفاض خطر الإصابة بـمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر.

ومع ذلك، تظهر الدراسات السابقة أيضًا سلبيات محتملة لاتباع هذا النوع من النظام الغذائي، مثل ارتفاع خطر الإصابة بـحصوات المرارة والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون.

وأفادت دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا في مجلة Cell العلمية أن الصيام المتقطع قد يبطئ نمو الشعر من خلال كل من النماذج البشرية والحيوانية.

الصيام المتقطع يبطئ نمو الشعر

في هذه الدراسة، بدأ الباحثون بنموذج فأر، حيث تم حلاقة الفئران ثم إطعامها إما أحد نمطي الصيام المتقطع - 16:8 (ثماني ساعات تناول الطعام، 16 ساعة صيام) أو صيام يوم متبادل - أو مجموعة التحكم التي كان لديها وصول غير محدود إلى الطعام.

بعد التحليل، وجد العلماء أن الفئران التي اتبعت الصيام المتقطع لم ينمو شعرها إلا جزئيًا بعد 90 يومًا، مقارنة بمجموعة التحكم التي أعادت نمو معظم شعرها بعد 30 يومًا.

يعتقد الباحثون أن هذا يحدث لأن الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر (HFSCs) المطلوبة لنمو الشعر لا يمكنها التعامل مع الإجهاد التأكسدي الناجم عن تحول الجسم من استخدام الجلوكوز إلى الدهون أثناء الصيام المتقطع.

نمو أبطأ للشعر عند البشر بعد الصيام المتقطع

حصل الباحثون على نتائج مماثلة عند إجراء تجربة سريرية صغيرة على 49 شابًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة - اتباع نظام غذائي للصيام المتقطع مع 18 ساعة من الصيام كل يوم أدى إلى انخفاض سرعة نمو الشعر بنسبة 18٪ مقارنة بمجموعة التحكم التي كانت تتناول نظامًا غذائيًا منتظمًا.

يقول الدكتور بينج زانج، الأستاذ المساعد والباحث الرئيسي في كلية علوم الحياة بجامعة ويستليك في الصين والمؤلف الرئيسي لهذه الدراسة في بيان صحفي: "إن البشر غير متجانسين، لذا قد تختلف التأثيرات باختلاف الأشخاص".

وأضاف" "نرى تأثيرًا أخف لدى البشر منه على الحيوانات- لا تزال هناك خلايا جذعية مبرمجة للموت، لكن العديد من خلايا HFSCs تبقى على قيد الحياة. لذا، لا يزال هناك نمو للشعر؛ إنه أبطأ قليلًا من المعتاد".

قالت الدكتورة جينيفر تشنغ، رئيسة قسم الغدد الصماء في مركز هاكنساك ميريديان جيرسي شور الطبي الجامعي في نيوجيرسي، لموقع MNT الطبي، أنه نظرًا لأن الصيام المتقطع هو طريقة شائعة الاستخدام لتقييد تناول الطعام ويستخدمه العديد من المرضى لفقدان الوزن، فيجب أن نكون على دراية بالآثار الجانبية التي قد تحدث.

وأوضحت: "نرى في كثير من الأحيان درجة ما من تساقط الشعر لدى المرضى خلال فترة فقدان الوزن السريع، بغض النظر عن الطريقة التي يستخدمونها".

"تؤكد هذه الدراسات أن تأثيرات الصيام المتقطع على الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر مستقلة عن تقليل السعرات الحرارية وتغيرات الإيقاع اليومي والآليات الأخرى التي قد تفسر تساقط الشعر في الصيام المتقطع بغض النظر عن فقدان الوزن"، تابع شميدت.

وأضاف: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات المحتملة للصيام المتقطع على تساقط الشعر وإعادة نموه، ربما تنتج بعض التعديلات أو المكملات المضافة إلى النظام الغذائي تأثيرات الصيام المتقطع دون تساقط الشعر".

كيفية دعم نمو الشعر من خلال النظام الغذائي

وبغض النظر عن النظام الغذائي أو النمط الغذائي الذي يتبعه الفرد، فمن الضروري الحصول على التغذية المثلى لجميع أنظمة الجسم واستمراريته.

فيجب تقييم ما إذا كان الشخص يناول الطعام مناسب لاحتياجاته مع أخصائي تغذية، هذا بالإضافة إلى تقييم ما إذا كان توقيت ونوع الصيام (أي 8 أو 12 ساعة أو يوم بينهما) قد يكون مناسبًا لذلك الشخص بناءً على عوامل عديدة مثل الاعتبارات الصحية الأخرى والأهداف والاستعداد الوراثي ونمط الحياة والنشاط والوصول إلى الطعام ليست سوى عدد قليل.

ومن المهم تجنب المكملات الغذائية الشائعة التي تحتوي على 2000% أو أكثر من القيمة اليومية للبيوتين والعناصر الغذائية الأخرى - فقد يستنفد الشخص من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يجب البحث عن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وليس المكملات الغذائية المصنعة.

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