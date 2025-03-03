فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة مريض عمره 50 عامًا

يعاني من عيب خلقي نادر تسبب في تدهور حالته..

نجح فريق طبي بقسمي الجراحة العامة، وجراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط، في إنقاذ حياة مريض، يعانى من عيب خلقي نادر بالصدر تسبب في تدهور حالته الصحية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

جامعة أسيوط تستقبل مريض يعاني من إعياء بدني مع صعوبة شديدة في التنفس

كان الاستقبال العام بمستشفيات جامعة أسيوط قد استقبل مريض يبلغ من العمر ٥٠ عاما، يعاني من إعياء بدني مع صعوبة شديدة في التنفس ونقص بنسبة الأكسجين في الدم، ليقوم أطباء الطوارىء بتركيب أنبوبة حنجرية للمريض ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ليقوم الفريق الطبي بإجراء أشعة مقطعية على الصدر، ليتبين وجود عيب خلقي نادر، وهو عدم وجود حجاب حاجز على الناحية اليسرى من الصدر، وتحيز جزء كبير من الأمعاء الدقيقة والقولون وبعض أعضاء البطن داخل الجزء الأيسر من الصدر مع وجود انكماش شديد بالرئة اليسري.

إجراء استكشاف للبطن مع استرجاع الأمعاء والقولون

وبمعاينة الحالة تم اتخاذ القرار بإجراء جراحة عاجلة، حيث قام الفريق الطبي بإجراء استكشاف للبطن مع استرجاع الأمعاء والقولون والأعضاء الداخلية من الصدر للبطن مجددًا مع إجراء استئصال للطحال، وإصلاح الحجاب الحاجز عن طريق تركيب شبكة جراحية لعزل منطقة الصدر عن البطن واستعادة الرئة اليسرى لحجمها الطبيعي، ليتم نقل المريض بعد ذلك للعناية العامة، لتستقر الحالة الصحية للمريض ويتم فصله من جهاز التنفس الصناعي عقب ثلاثة أيام من العملية الجراحية، وتم متابعة تحاليل المريض والتي أظهرت تحسن تام عقب أسبوع من الجراحة، وعقب يومين من ملاحظة المريض تم نقله إلى القسم الداخلي للتأكد مع تحسن الرئة اليسري، واستقرار حالته، عن طريق التأكد من عودة المريض لتناول كافة الأطعمة عن طريق الفم مع عدم وجود أي شكوى، وتم خروج الحالة.

أعضاء الفريق الطبي بجامعة أسيوط

تشكل الفريق الطبى بجامعة أسيوط من قسم جراحة القلب والصدر، والذي جاء تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عياد رئيس القسم، من الدكتور محمد زيدان مدرس جراحة قلب وصدر، والطبيب أحمد سمير مدرس مساعد، والطبيب أحمد وهبة معيد بالقسم.

بينما تشكل الفريق الطبي من قسم الجراحة العامة، والذي جاء تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى حمد رئيس القسم، من الدكتور محمد رزق مدرس الجراحة العامة، والطبيب خالد حسان مدرس مساعد، والطبيب أبانوب عماد، والطبيب مصطفى فزاري والطبيب بيمن سليمان.

فيما تشكل فريق التخدير، والذي جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس القسم، من الطبيب أحمد جلال، والطبيب خالد زكي، والطبيب أحمد جمال، نواب بالقسم، والطبيبة رحاب محمد مدرس مساعد.

أما الفريق الطبي بالاستقبال العام تشكل من، الدكتور مؤمن مكي مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيب عبدالرحمن أبو زيد، والطبيبة دعاء الليثي وتوجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة.

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