التحفظ على سائق التريلا المتسببة في مصرع 13 شخصا بأسيوط (صور)

تحفظت قوات أمن أسيوط على سائق السيارة النقل الثقيل والتي اصطدمت بسيارة ميكروباص تحمل ركابا بطريق أسيوط الصحراوي الغربي مما أودى بحياة 13 شخصا يحملون الجنسية السودانية بالقرب من مركز الغنايم.

تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق أسيوط الغربي

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تحمل رقم “ه س أ 7896” وسيارة ميكروباص تحمل رقم “ص ب ص 5783” وسيارة ميكروباص بمركز الغنايم ومصرع وإصابة عدد كبير من الركاب.

انتقال 12 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين



وعلى الفور، انتقلت 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث بالإضافة إلى قوات الأمن وعلى رأسهم اللواء وائل نصار، وتبين مصرع وإصابة 15 شخصا بسبب قيادة السيارة التريلا في الطريق المعاكس واصطدامها بسرعة قصوى بالسيارة الميكروباص.

نقل المصابين لتلقي العلاج والتحفظ على الجثث

تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفي أسيوط الجامعي ونقل 5 جثث لمشرحة مستشفى الشاملة و8 جثث أخرى لمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالتحقيق في أسباب الحادث، تبين تسبب قائد السيارة النقل الثقيل في الحادث وتم التحفظ عليه بواسطة الأجهزة الأمنية لحين العرض على النيابة بينما انتقلت معدات مجلس المدينة لرفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق وإزالة السيارة.

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