رئيس العاصمة الإدارية: عدد السكان الآن 1500 أسرة وجميع المرافق متوفرة بالمدينة

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة: المرافق جميعها كاملة من كهرباء ومياه وصرف وإنترنت وغاز طبيعي عند استلام الوحدة السكنية.

جامعات ومدارس العاصمة الإدارية

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": لدينا 6 جامعات بـالعاصمة الإدارية منهم 5 جامعات دولية وبهم 10 آلاف طالب ونرعى 160 طالبًا رعاية كاملة، ويوجد 12 مدرسة.

عدد سكان العاصمة الإدارية

وأشار: عدد سكان العاصمة الإدارية الجديدة حاليًّا وصل الى 1500 أسرة أي حوالي 10 آلاف فرد، وبآخر العام الجاري سيصل عدد السكان إلى 20 ألف مواطن، ونستهدف بنهاية العام المقبل ما يقرب من ربع مليون فرد أي 20 إلى 30 ألف أسرة.