الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس العاصمة الإدارية: عدد السكان الآن 1500 أسرة وجميع المرافق متوفرة بالمدينة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة، فيتو

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة: المرافق جميعها كاملة من كهرباء ومياه وصرف وإنترنت وغاز طبيعي عند استلام الوحدة السكنية.

 

جامعات ومدارس العاصمة الإدارية

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": لدينا 6 جامعات بـالعاصمة الإدارية منهم 5 جامعات دولية وبهم 10 آلاف طالب ونرعى 160 طالبًا رعاية كاملة، ويوجد 12 مدرسة.

 

عدد سكان العاصمة الإدارية

وأشار: عدد سكان العاصمة الإدارية الجديدة حاليًّا وصل الى 1500 أسرة أي حوالي 10 آلاف فرد، وبآخر العام الجاري سيصل عدد السكان إلى 20 ألف مواطن، ونستهدف بنهاية العام المقبل ما يقرب من ربع مليون فرد أي 20 إلى 30 ألف أسرة.

سعر المتر في العاصمة الإدارية يرتفع إلى أرقام فلكية

رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف مصدر الـ 6 مليارات جنيه لصيانة المدينة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

رئيس العاصمة الادارية سكان العاصمة الإدارية شركة العاصمة الادارية جامعات العاصمة الادارية مدارس العاصمة الادارية خالد عباس

مواد متعلقة

سعر المتر في العاصمة الإدارية يرتفع إلى أرقام فلكية

رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف مصدر الـ 6 مليارات جنيه لصيانة المدينة

مذكرة تفاهم بين العاصمة الإدارية وشركة إماراتية للحصول على 500 فدان بالمنطقة الصناعية

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads