المجلس القومي للسكان بأسيوط ينظم اجتماعًا للجنة التنسيقية لمواجهة الزيادة السكانية

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية.

تنظيم ندوات لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية وتحسين الخصائص السكانية

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية المنشودة تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإستراتيجية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" قد نظم إجتماعًا للجنة التنسيقية لمركز ومدينة ديروط بقاعة اجتماعات مجلس مدينة ديروط وبحضور مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد عبده مدير المجلس القومي للسكان، وعبير صلاح نائب رئيس ديروط وكافة الجهات العاملة والشريكة في قطاع السكان وحدة السكان وصحة ديروط (التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن، والأوقاف، والأزهر، والمجلس القومي للمرأة، وحدة حماية الطفل، ومحو الأمية، والثقافة) وذلك لوضع خطط العمل السكاني خلال الفترة القادمة ومراجعة تنفيذ أعمال الخطة خلال الفترة الماضية نظرًا لخطورة الزيادة السكانية غير المبررة.

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