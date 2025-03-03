أخبار الرياضة اليوم، عصام الحضري يكشف سبب هروبه من الأهلي،اتجاه للموافقة على طلب خاص لـ كولر.. محمد صلاح يتصدر جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

رد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على الاتهامات التي توجه له بشأن هروبه من النادي الأهلي، والانتقال إلي سيون السويسري بشكل غير شرعي أو قانوني.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك اتجاه قوي للموافقة على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالحصول على إجازة خاصة للسفر إلى بلاده خلال فترة الاجندة الدولية القادمة، مؤكدا أن كولر طلب السفر والحصول على راحة.

يتصدر محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025 برصيد 25 هدفا، ويتواجد المصري عمر رمرموش ضمن أفضل 10 لاعبين بالسباق.

ينافس الدولي المصري عمر مرموش، نجم هجوم فريق مانشستر سيتي، على أولى جوائزه مع حامل لقب البريميرليج، منذ انضمامه للفريق خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

يسعى مسئولو نادي الزمالك، لتعديل وتمديد عقد محمد السيد لاعب وسط الفريق لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة ٥ مواسم قادمة مع تعديل راتبه السنوي.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

يخوض منتخب الشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ ثلاثة مباريات ودية فى دورة قطر الدولية من ١٧ إلى ٢٦ مارس الجاري فى إطار استعدادات المنتخب لـكأس الأمم الإفريقية

كشفت تقارير صحفية أن قطبا مدينة مانشستر، يسعيان للحصول على توقيع أحد اللاعبين السابقين في صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن المان سيتي يراقب البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو جناح سبورتينج لشبونة، لكنه قد يواجه منافسة قوية من اليونايتد.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مساء غد الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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