عصام الحضري يرد على اتهامات الهروب من الأهلي: رحيلي كان بسبب جوزيه

رد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على الاتهامات التي توجه له بشأن هروبه من النادي الأهلي، والانتقال إلي سيون السويسري بشكل غير شرعي أو قانوني.

عصام الحضري يرد على اتهامات هروبه من الأهلي

وقال عصام الحضري خلال لقائه ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور":"أنامهربتش من النادي الأهلي، ولا أخدت شنطتي ومشيت إحنا كنا قعدنا مع رئيس النادي بدلا من الإيميلات والفاكسات".

مشكلة مانويل جوزيه



وأكد "الحضري": السبب الرئيسي في رحيلي عن النادي الأهلي والانتقال إلي سيون السويسري يكمن في علاقتي السيئة مع المدير الفني آنذاك للأحمر مانويل جوزيه.

وتابع:"مشيت من الأهلي بسبب المشاكل مع المدير الفني، ورئيس النادي اللي رفض احترافي في وجود المهندس عدلي القيعي، ومش هينفع أقعد في المكان وأنا مش مرتاح، أنا لعبت مع الأهلي أكثر من 13 سنة وغادرت لظروف ولم أهرب".

عقد احتراف عصام الحضري

ولفت إلي أن النادي الأهلي رفض عرضا لبيعه بقيمة لا تقل عن 800 ألف دولار في 2008 في حين أنه يبيع لاعبين بـ500 ألف دولار حاليا.

وأشار: كيف يتم معاملتي بشكل سيئ في النادي وأظل متواجدًا ولا أرحل، وأؤكد أنني حتى لو كنت أفضل مدرب حراس في العالم بأنني لن أتواجد في الأهلي



وأختتم:"فزت مع النادي الأهلي بـ26 بطولة وولائي للنادي وكل ناد لعبت له كان لآخر لحظة"



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