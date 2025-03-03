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رياضة

اليونايتد والمان سيتي يتنافسان على لاعب برشلونة السابق

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن قطبا مدينة مانشستر، يسعيان للحصول على توقيع أحد اللاعبين السابقين في صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن المان سيتي يراقب البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو جناح سبورتينج لشبونة، لكنه قد يواجه منافسة قوية من اليونايتد.

ويواصل ترينكاو، التألق في الدوري البرتغالي، رغم فترته المحبطة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون.

 

وكان روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، قد جلب ترينكاو إلى لشبونة، ومن المتوقع أن يستهدف التعاقد معه مجددا في الصيف المقبل.

وعلى الجانب الآخر من المدينة، سينضم هوجو فيانا المدير الرياضي السابق للشبونة، إلى السيتي.

وسيسعى فيانا لاستقطاب مجموعة لاعبين من ناديه السابق، وأبرزهم ترينكاو، مما سيؤدي إلى صراع ناري لضم اللاعب، البالغ من العمر 25 عاما.

ويرغب لشبونة في الاحتفاظ بخدمات ترينكاو، حيث يستعد لتقديم عرض جديد لتجديد عقده، خاصة مع تزايد الاهتمام به في الأشهر الأخيرة، علما بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

ولعب ترينكاو، دقائق أكثر من أي لاعب آخر في لشبونة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف حتى الآن، ويسعى للوصول إلى حاجز 10 أهداف للموسم الثالث على التوالي.

وأمضى ترينكاو، عامًا في برشلونة، بعدما تعاقد معه البارسا من سبورتينج براجا، لكن فترته في الكامب نو، لم تستمر طويلا.

وأُعير إلى وولفرهامبتون، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه، مما دفع لشبونة للتعاقد معه على سبيل الإعارة أولًا، ثم ضمه بشكل دائم.

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