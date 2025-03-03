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رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لديربي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مساء غد الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة الأوروجواياني فيدي فالفيردي، بعد شفائه من الإصابة، في حين يغيب الإنجليزي جود بيلينجهام للإيقاف.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 

وجاءت قائمة الفريق الملكي لمباراة الديربي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - جونزاليس.

خط الدفاع: ألابا - فاسكيز - جارسيا - روديجر - ميندي - أسينسيو.

خط الوسط: كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - جولر - تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك - دياز.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري بشكل مباشر، بينما اضطر الريال لمواجهة مانشستر سيتي في الملحق، ليتفوق عليه (3-2) ثم (3-1) ويضرب موعدا مع جاره وغريمه اللدود.

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