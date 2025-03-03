محمد صلاح يتصدر جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي وعمر مرموش بالقائمة

يتصدر محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025 برصيد 25 هدفا، ويتواجد المصري عمر رمرموش ضمن أفضل 10 لاعبين بالسباق.

وتعتمد جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا على عدد الأهداف المسجلة فقط في الدوريات الوطنية، مع استثناء المسابقات الأخرى سواءً الكؤوس المحلية أو القارية.

ويساوي الهدف نقطتين في الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

ورصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أبرز 10 لاعبين متنافسين على حصد الجائزة للعام الحالي، حيث يتصدر القائمة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بفضل أهدافه الـ25 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

1- محمد صلاح (ليفربول) – 25 هدفًا (50 نقطة)

2- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 21 هدفًا (42 نقطة)

3- هاري كين (بايرن ميونخ) – 21 هدفًا (42 نقطة)

4- ماتيو ريتيجي (أتالانتا) – 21 هدفًا (42 نقطة)

5- إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدفًا (40 نقطة)

6- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) – 19 هدفًا (38 نقطة)

7- ميكا بيريث (موناكو/ستورم غراتس) – 21 هدفًا (36.5 نقطة)

8- عمر مرموش (مانشستر سيتي/آينتراخت فرانكفورت) – 18 هدفًا (36 نقطة)

9- كريس وود (نوتنغهام فورست) – 18 هدفًا (36 نقطة)

10- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) – 18 هدفًا (36 نقطة)

وكان الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، فاز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي 2023-2024، بعدما سجل 36 هدفًا في الدوري الألماني، ليتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه في مختلف الدوريات.

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