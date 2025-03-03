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رياضة

منتخب الشباب يخوض 3 وديات قوية في دورة دولية بقطر

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يخوض منتخب الشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ ثلاثة مباريات ودية فى دورة قطر الدولية من ١٧ إلى ٢٦ مارس الجاري فى إطار استعدادات المنتخب لـكأس الأمم الأفريقية للشباب التى تنطلق فى كوت ديفوار ٢٦ أبريل القادم وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

وقال حماده أنور المدير الإداري للمنتخب أن المنتخب سيلعب يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا.

موعد السفر إلى قطر

واستقر الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب على بدء معسكره بمشروع الهدف من يوم ١٣ مارس والسفر يوم ١٧ مارس إلى قطر وسيشهد المعسكر انضمام كل اللاعبين بما فى ذلك المحترفين وهى المرة الأولى التى يخوض فيها منتخب الشباب معسكره كاملا منذ ولاية الكابتن أسامة نبيه المهمة الفنية.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم جهاز المنتخب كلا من: اسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس  واحمد عصام محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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