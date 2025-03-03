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رياضة

عمر مرموش ينافس على جائزته الأولى في مانشستر سيتي

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

 ينافس الدولي المصري عمر مرموش، نجم هجوم فريق مانشستر سيتي، على أولى جوائزه مع حامل لقب البريميرليج، منذ انضمامه للفريق خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

 

عمر مرموش ينافس على جائزة هدف الشهر مع مانشستر سيتي 

 ووفقا لحساب مانشستر سيتي الرسمي، على منصة "إكس"، ينافس عمر مرموش على جائزة هدف شهر فبراير، في صفوف السيتيزنس.

وسجل مرموش 3 أهداف بقميص الفريق السماوي، وكانت جميعها في شباك نيوكاسل يونايتد، بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينافس الدولي المصري على جائزة هدف الشهر الماضي، بهدفيه الأول والثالث في شباك نيوكاسل.

كما يحضر المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، في المنافسة على الجائزة ذاتها، بهدفه أمام توتنهام.

وتنافس 3 لاعبات من فريق سيدات مانشستر سيتي على نفس الجائزة، وهن: ماري فاولر وخديجة شاو وجرايسي بريور.

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