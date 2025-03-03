أخبار مصر اليوم. رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية، ووزارة الأوقاف تعلن عن تشغيل أول مسجد بالطاقة الشمسية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 79 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 80 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية لمدة أربع سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

أعلنت وزارة الأوقاف عن تشغيل مسجد النصر بقرية دلجا، مركز دير مواس، بمحافظة المنيا، بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، ليصبح أول مسجد يعتمد كليًا على مصادر الطاقة المتجددة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التوجه نحو التنمية المستدامة وتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة داخل المساجد، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة العامة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لدعم الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة.

وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بهذه التجربة الرائدة، مؤكدًا أهميتها في دعم جهود الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة. كما وجّه بتكرار هذه التجربة في جميع المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمساجد الكبرى ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء، لضمان تحقيق أكبر قدر من التوفير في الطاقة، وتوسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجال الطاقة المتجددة.

التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفير ساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا لدى القاهرة، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أوروبا، وميخا يورجيتس، الرئيس التنفيذي لشركة لانكوم (LANcom)، وعدد من مسئولي شركة لانكوم.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق والوفد المرافق له، مُشيدًا بالعلاقات المصرية-السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات متميزة، ومؤكدًا رغبة مصر في تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين في شتى المجالات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة غدا الثلاثاء على مناطق من محافظة مطروح تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

أدان الأزهر الشريف قرار الاحتلال الصهيوني الجبان وقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنَّ العدو الصهيوني، وهو يقترف جريمة تجويع الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، يتجرَّد من كل معاني الرحمة وقيم الإنسانية، ولا يراعي حرمة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، مستغلًّا منعهم من ممارستهم للشعائر الدينية لفرض المزيد من المعاناة عليهم.

ويذِّكر الأزهر بأنَّ منع إطعام الصَّائمين هو جريمة مستنكرة من جميع المؤمنينَ بالله وبعدالتِه وبعقابه الأليم للمجرمين في الدنيا والآخرة، وكذلك صمت القادرين على وقف هذه المنكرات، والداعمين لمرتكبيها جريمة أشد نكرًا وعقوبةً عند الله.

أطلقت وزارة البيئة، من خلال محمية أشتوم الجميل، السلحفاة "عز" من نوع السلاحف البحرية الخضراء، بعد إنقاذها ورعايتها حتى أصبحت قادرة على العودة إلى بيئتها الطبيعية، وتمت تسمية السلحفاة بهذا الاسم تقديرًا لأحد المواطنين الذي أنقذها من أحد الأسواق بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال تعزيز الاستثمار البيئي، وإشراك القطاع الخاص والشباب في جهود الحماية، كما شددت على أهمية ازدهار الأنظمة البيئية لضمان استدامتها، لما توفره من خدمات بيئية، واقتصادية، واجتماعية، وعلمية وثقافية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم الأحد 6 مارس 2025، للحديث عن خطورة التنمر، وتوضيح أنه جريمة جنائية تستوجب عقوبات مشددة وفقًا للقانون، مع التأكيد على تكرار هذه التوعية بشكل دوري في الإذاعة المدرسية، والفعاليات والأنشطة التربوية المختلفة.

كما وجهت الوزارة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور، لتعريفهم بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على الأطفال والمجتمع، مع التأكيد على أنه جريمة جنائية معاقب عليها قانونًا، بهدف تعزيز دور الأسرة في مكافحة الظاهرة وتشجيع ثقافة الاحترام.

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