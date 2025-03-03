البيئة تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية بإطلاق السلحفاة "عز" المهددة بالانقراض

أطلقت وزارة البيئة، من خلال محمية أشتوم الجميل، السلحفاة "عز" من نوع السلاحف البحرية الخضراء، بعد إنقاذها ورعايتها حتى أصبحت قادرة على العودة إلى بيئتها الطبيعية، وتمت تسمية السلحفاة بهذا الاسم تقديرًا لأحد المواطنين الذي أنقذها من أحد الأسواق بمحافظة الإسماعيلية.

حماية الحياة البرية أولوية استراتيجية لوزارة البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال تعزيز الاستثمار البيئي، وإشراك القطاع الخاص والشباب في جهود الحماية، كما شددت على أهمية ازدهار الأنظمة البيئية لضمان استدامتها، لما توفره من خدمات بيئية، واقتصادية، واجتماعية، وعلمية وثقافية.

اليوم العالمي للحياة البرية 2025: منصة لاستكشاف الحلول المالية المستدامة

ويُقام اليوم العالمي للحياة البرية 2025 تحت شعار "تمويل الحفاظ على الحياة البرية.. الاستثمار في الإنسان والكوكب"، حيث يهدف إلى دعم الحلول المالية المبتكرة لضمان استدامة التنوع البيولوجي.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الاحتفال يمثل فرصة هامة لزيادة الوعي بأهمية الحياة البرية، وتعزيز التعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لتوفير التمويل المستدام لحماية الحياة البرية.

ويشهد هذا الحدث شراكة دولية بين أمانة اتفاقية "سايتس" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وWILDLABS، وجاكسون وايلد، والصندوق الدولي لرعاية الحيوان (IFAW)، حيث سيتم تنظيم احتفال رفيع المستوى في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، يوم الاثنين 3 مارس 2025، مع بث مباشر للحدث عبر قناة اليوم العالمي للحياة البرية على يوتيوب.

اليوم العالمي للحياة البرية مبادرة أممية لحماية الكائنات المهددة بالانقراض

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت يوم 3 مارس يومًا عالميًا للحياة البرية، تزامنًا مع ذكرى اعتماد اتفاقية تنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES) عام 1973، والتي تلعب دورًا حيويًا في ضمان عدم تهديد التجارة الدولية لبقاء هذه الأنواع.

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