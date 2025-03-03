الإثنين 03 مارس 2025
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أخبار مصر

رياح وشبورة وحرارة مرتفعة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الإثنين

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

كما من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة

 

حالة الطقس غدًا الإثنين 03- 03- 2025 بوادي النطرون

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد وتحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة نهارا


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يستمر الارتفاع التدريجى بدرجات الحرارة ليسود طقس مائلًا للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، وعلى الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية،  وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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