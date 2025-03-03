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أخبار مصر

التعليم تتخذ خطوات حازمة للقضاء على التنمر في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم الأحد 6 مارس 2025، للحديث عن خطورة التنمر، وتوضيح أنه جريمة جنائية تستوجب عقوبات مشددة وفقًا للقانون، مع التأكيد على تكرار هذه التوعية بشكل دوري في الإذاعة المدرسية، والفعاليات والأنشطة التربوية المختلفة.

ندوات توعوية لأولياء الأمور حول مخاطر التنمر

كما وجهت الوزارة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور، لتعريفهم بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على الأطفال والمجتمع، مع التأكيد على أنه جريمة جنائية معاقب عليها قانونًا، بهدف تعزيز دور الأسرة في مكافحة الظاهرة وتشجيع ثقافة الاحترام والتسامح بين الطلاب.

التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وفي إطار استراتيجية الوزارة لنشر الوعي، وجهت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإطلاق حملات توعوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعريف المجتمع بمخاطر التنمر، وشرح آثاره السلبية على الأفراد والمجتمع، مع تسليط الضوء على العقوبات القانونية المشددة التي تواجه مرتكبي هذه الجريمة.

خطوات حازمة للقضاء على التنمر في المدارس والمجتمع

تأتي هذه التوجيهات في إطار خطة متكاملة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة، والقضاء على ظاهرة التنمر في المدارس والمجتمع بصفة عامة، من خلال التوعية المستمرة، وتنفيذ برامج تثقيفية للطلاب وأولياء الأمور، بهدف ترسيخ السلوكيات الإيجابية والقيم الإنسانية بين الأجيال القادمة.

 

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