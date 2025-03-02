الأوقاف تحذر من الألعاب النارية: تبذير وخطر وتؤذي الآخرين

حرصت وزارة الأوقاف على تحذير المواطنين من مخاطر الألعاب النارية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك على النحو التالي:

الألعاب النارية.. متعة زائفة وأضرار حقيقية

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”.. خطر يهدد حياتك وحياة الآخرين قد تبدو الألعاب النارية وسيلة للفرح والاحتفال، لكنها في الواقع تحمل مخاطر كبيرة. فكثيرٌ من الحوادث وقعت بسبب استخدامها العشوائي، مخلفة إصابات وحروق قد تصل إلى فقدان البصر أو الأطراف. المتعة لا تكون على حساب الأمان، والاحتفال لا يعني تعريض حياتك وحياة من حولك للخطر".

وتابعت:" إزعاج للناس وانتهاك للسكينة.. الصوت العالي الناتج عن الألعاب النارية ليس مجرد ضوضاء، بل هو مصدر قلق وإزعاج للمرضى وكبار السن والأطفال. كما أنه يثير الفزع في نفوس الناس، خاصة في أوقات الراحة والليل. الإسلام يدعو إلى احترام الآخرين وعدم التسبب في أذيتهم، فكيف نفرح بشيء يؤذي غيرنا؟".

وأكمل:" المال أولى أن يُنفق في الخير.. إنفاق الأموال على الألعاب النارية تبذير بلا فائدة، في حين أن هناك من يحتاج إلى دعم حقيقي. ما أجمل أن يُستبدل هذا الإنفاق بمساعدة المحتاجين أو إدخال السرور على الفقراء بطرق نافعة! فلنجعل أفراحنا وسيلة للخير، لا بابًا للهدر والأذى.".

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