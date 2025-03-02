التعليم تُعلن استمرار التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استمرار تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان المبارك وذلك لمتابعة مستوى الطلاب وتحفيزهم على الفهم والاستيعاب داخل الفصول وخارجها.

كما أتاحت الوزارة روابط إلكترونية لتسهيل تحميل التقييمات الأسبوعية والمهام الدراسية، مما يساعد في تحسين التعلم وتحقيق أقصى استفادة من المناهج الدراسية.

أهداف التقييمات الصفية والمنزلية

وأكدت الوزارة أن المهام الدراسية تعتمد على أسئلة مقالية قصيرة يجيب عنها الطلاب داخل الفصل، ثم يستكملون حلها في المنزل قبل تسليمها للتقييم.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز التعلم المستمر وقياس مدى استيعاب الطلاب للمنهج بشكل دقيق.

ويأتي هذا النظام في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير أدوات التقييم والمتابعة، بما يضمن تحقيق أهداف التعليم الحديث والارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الصفوف الدراسية.

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