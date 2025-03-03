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محافظات

وسط تعزيزات أمنية، تشييع ضحايا مشاجرة نجع الموالك بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فينو

شيع أهالي نجع الموالك بمركز إطسا بمحافظة الفيوم،  جثامين ضحايا المشاجرة التي وقعت بين عائلتين بالأسلحة النارية عشية السبت الماضي،  واشرفت الأجهزة الأمنية علي تشييع الجنائز في موكبين منفصلين،  موكب لضحايا كل عائلة  من العائلتين، كما عززت قوات الأمن من تواجدها عند مداخل ومخارج القرية.

 

مصرع أربعة أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية

وترجع الأحداث إلى خلافات قديمة بين عائلتى «غريبيل» و«الصلعة»، بنجع الموالك بمركز اطسا،  سببه  الخلاف على قطعة أرض، ما ادي الي نشوب مشاجرة منذ 6 أشهر، عقد  على إثرها جلسة عرفية، انتهي فيها القضاء العرفي الخلافات بين العائلتين، وصدر حكم وقتها بتغريب أحد أبناء العائلة المعتدية لمدة 6 أشهر، وعاد بعد انتهاء مدة التغريب ما تسبب في تجدد الخلافات ونشوب المشاجرة الدامية مع أذان مغرب أول أيام شهر رمضان المبارك وتطورت الأحداث إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى مصرع  كل من: " سالم.ع " 55 عاما، ونجله " نصرالله سالم " 17 سنة، من عائلة غريبيل، و" مبارك. ع "، ونجل شقيقه " عمران.ف. ع " من عائله الصلعة، وإصابة اثنين بينهم سيدة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير بالصفحة التشريحية لمل جثة، وبيان سلعة وأسباب وتاريخ الوفاة وتولي التحقيق.

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