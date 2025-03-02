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محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط أفراد مشاجرة بين عائلتى «غريبيل» و«الصلعة»، بقرية الموالك التابعة لمركز إطسا، أسفر عن سقوط 4 قتلى وإصابة اثنين آخرين بينهم سيدة وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول منازل العائلتين منعا لتجدد المشاجرة.

خلفية الأحداث في مشاجرة عائلتين بالفيوم

وترجع الأحداث إلى خلافات قديمة بين العائلتين بسبب  الخلاف على قطعة أرض، تسببت في مشاجرة منذ 6 أشهر، عقد  على إثرها جلسة عرفية، انتهي فيها القضاء العرفي الخلافات بين العائلتين، وصدر حكم وقتها بتغريب أحد أبناء العائلة المعتدية لمدة 6 أشهر، وعاد بعد انتهاء مدة التغريب ما تسبب في تجدد الخلافات ونشوب المشاجرة الدامية مع أذان مغرب أول أيام شهر رمضان المبارك وتطورت الأحداث إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى مصرع  كل من: " سالم.ع " 55 عاما، ونجله " نصرالله سالم " 17 سنة، من عائلة غريبيل، و" مبارك. ع "، ونجل شقيقه " عمران.ف. ع " من عائله الصلعة، وإصابة اثنين بينهم سيدة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير بالصفحة التشريحية لمل جثة، وبيان سلعة وأسباب وتاريخ الوفاة وتولي التحقيق.

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