مصرع وإصابة 14 شخصا في حادثين منفصلين بالفيوم

أصيب 14 شخصا من الفيوم، في حادثين متفرقين على طريق القاهرة – أسيوط الغربي، وطريق الفيوم – القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من ارتفاع آثار الحادثين، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريقين.

انقلاب سيارة سوزوكي

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة فإنقلبت في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا بإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بعد مدخل طامية باتجاه الفيوم، وتبين أن السرعة الزائدة أيضا تسببت في انقلاب السيارة، وإصابة 9 من ركابها، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام.

وتحرر المحاضرين اللازمين، وأخطرت النيابات المختصة، وقرر وكيلي النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وعادت تقرير فني بحالة المركبتين ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بكل سيارة، وتوليا التحقيقات.

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