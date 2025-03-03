الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

مبدعو الفيوم يطلقون مبادرة لاكتشاف المواهب في كل المجالات

قصر ثقافة الفيوم،
قصر ثقافة الفيوم، فيتو

اطلق 18 من مثقفي الفيوم، مبادرة بعنوان  جوائزُ الفيومِ للإبداعْ "الدورةُ الأولي:2025"، بهدف إكتشاف الموهوبين من أبناء المحافظة، في شعرِ الفصحى  وشعرِ العامية والقصةِ القصيرةِ والروايةِ والنقدِ والمقالِ والفنِ التشكيليِّ والتصويرِ الفوتوغرافيّْ والغناءْ.

تفعيل مبادرة الفيوم تنهض من جديد

وقال الاديب أشرف أبوجليل: إن المبادرة تفعيلا لحوائز "مبادرةِ الفيومِ تنهضُ منْ جديدْ"  وهي موجهة للموهوبينَ والمبدعينَ في جميعِ المجالاتْ للكبارِ والشبابِ وطلابِ الجامعاتِ والمدارسْ، وجوائزُها 100 الف جنيها، 70 ألف نقدا، و30 ألف جوائز عينينة، مقدمةٌ من مثقفيْ الفيومِ الكبار وتحمل أسماءهم.

تصنيف مجالات واسماء الجواىز

واضاف أن الجواىز هي، جائزةُ الشاعرْ حاتم حَوَّاس، في قصيدةِ النثرْ، وقيمتها  10 آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز، وجائزةُ الشاعرِ نادي حافظ في قصيدةِ الفصحى، وقيمتها  5 آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز، وجائزةُ الشاعرِ محمد حسني إبراهيم  في قصيدةِ ِالعاميةِ وقيمتها 5 آلافِ جنيه توزع علي 5 مراكز، وجائزةُ الشاعرةِ إيمانِ العقيلي، (للنساءِ فقط) في قصيدةِ العاميةْ وقيمتها، ألفا جنيه لثلاثةِ مراكز، وجائزةُ الروائيِّ محمدِ جمال الدين في القصةِ القصيرةِ، وقيمتها 3 آلافِ جنيه، لثلاثةِ مراكز، وجائزةُ الروائيِّ الراحلِ حمدي أبو جليل، في  الدراسةِ البحثيةِ، في أعمالِ الكاتبِ الراحلْ، مقدمةٌ من أسرتهِ وقيمة الجائزة،  5 آلافِ جنيه، لثلاثةِ مراكز، وجائزةُ باسمِ الراحلِ الدكتورِ عبدِ الرحيم الجمل، مقدمة من تلميذتِه الدكتورةِ غادة دكروري وقيمة الجائزة، 5 آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز.

وجائزةُ الدكتور محمودِ العشيريْ في المقالِ النقديِّ (في نقدِ ديوانِ شعرٍ لشاعرٍ من الفيومْ)وقيمة الجائزة 10 آلافِ جنيه لمركزٍ واحدٍ فقط، وجائزةُ مؤتمرِ الفيومِ الأدبيِّ في النقدِ الأدبيِّ، مقدمةٌ من الدكتور أشرف عبد الكريم عبد المنعم وقيمة الجائزة 5 آلافِ جنيه لمركزٍ واحدٍ فقط، وجائزةُ الشاعرِ الدكتور محمد ربيع هاشم  في أفضلِ دراسةٍ نقديةٍ في شعر الفصحي وقيمة الجائزة ألفا جنيه لثلاثةِ مراكز، وجائزةُ المفكرِ محمدِ السنيْ  في المقالِ الفكريِّ عن ظاهرةِ التطرفِ والإرهابْ وقيمة الجائزة 5 آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز، وجائزةُ الفنانِ محمد الطلاوي في الفن التشكيلي وقيمة الجائزةِ الفا جنيه لثلاثةِ مراكز، وجائزة الإعلاميِّ سيدِ الليمونيْ للتصويرِ الفوتوغرافي لمناظرَ فيوميةْ وقيمة الجائزة: 3 آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز.

جواىز طلاب المدارس

كما تم تخصيص عدة جوائز لطلاب المدارس، منها جائزةُ الكاتبِ أشرفْ أبو جليلْ لطلابِ المدارسِ في كتابةِ المقالِ عن أحدِ مبدعيْ الفيومْ  وقيمةُ الجائزةِ الفا جنيه لثلاثةِ مراكز، وجائزةُ القاص عويسْ معوضْ لطلاب المدارس في القصةِ القصيرةِ وقيمة الجائزة الف جنيه ثلاثةُ مراكز، وجائزةُ الكاتبِ عيدْ كاملْ  لطلابِ مدارسِ مركزِ إطْسَا فقط في القصةِ القصيرةِ وقيمة الجائزة الف جنيه ثلاثة مراكز وجائزةُ الفنانِ عهدي شاكر  في الغناء والجائزةُ تلحينُ أغنيةٍ وتدريبٌ وتسجيلُ ستوديو لأجمل صوت، وجائزةُ الفنانِ إيهاب حمدي لأفضلِ صوتٍ غنائيْ والجائزة تلحين وتدريب وتسجيل ستوديو لأجمل صوت.

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ووضعت أمانة الجوائز عدة شروط عامة منها، أن يكونَ المتقدم ُمن أبناءِ الفيومِ أو من المقيمينَ فيها. وأن آخر موعد لتقديم الاعمال 15 إبريل 2025 وأن تكون المشاركةُ في مجالٍ واحدٍ فقط ويُحظر النسخُ أو الاقتباسُ من أعمالٍ أخرى، كما يُمنع استخدام الذكاءِ الاصطناعيِّ بأيةِ صورة ٍفي إعدادِ الأعمالِ المقدَّمة، وتكون عبر رابط الجائزة.

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