صحة الفيوم تنظم ندوة عن مشكلات المراهقة عند البنات

قال الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم: إن ادارة التدريب بالمديرية، نظمت ندوة بعنوان “المشاكل والتحديات الصحية التي تواجه البنات في سن المراهقة”، بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب المراهقين.

محتوي الندوة

تناولت الندوة مشاكلات البلوغ والختان والزواج المبكر والخصوبة الآمنة، وحاضر فيها الدكتور ممدوح وهبة استشاري أمراض النساء والتوليد، نائب رئيس الجمعية الدولية لطب المراهقين بحضور طالبات معهد التمريض.

تدريبات إدارة مكافحة العدوي

كانت إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، قد ظمت تدريبًا على إجراءات مكافحة العدوى، تناول أهمية وجود برنامج مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية وماله من مردود على تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى.

محتوى البرنامج التدريبي

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنه أثناء التدريب تم عرض الطرق الصحية للعناية بالأيدي والمستويات المختلفة من التنظيف وصولا لتطهير اليدين، كما تم عرض الواقيات الشخصية المستخدمة داخل منشآت الرعاية الصحية، وتناول الحقن الأمن داخل المنشآت الطبية، والفرق بين جرعات أحادية الاستخدام ومتعددة الاستخدام، وكيفية التعامل مع كل منهما.

تدريبات وزارة الصحة علي مكافحة العدوى

يذكر أنه سبق وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ 115 دورة تدريبية للأطقم الطبية، على إجراءات مكافحة العدوى وترصد العدوى المكتسبة ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بإجمالي عدد 5758 متدربًا، متضمنًا ذلك التدريب الملزم لمقدمي الرعاية الصحية قبل البدء في العمل وتقديم الخدمات الطبية بعدد 12 مستشفى من المستشفيات التي تم الانتهاء من تطويرها بمحافظات (الدقهلية / الغربية / سوهاج / كفر الشيخ / الجيزة /المنوفية / القليوبية)، وذلك في إطار بناء وتطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم تخريج الدفعة رقم 19 من "الدبلوم المهني المعتمد لمكافحة العدوى ووبائيات المستشفيات" بإجمالي (32) خريجًا بهدف رفع كفاءة الفريق الطبي وتأهيل كوادر متخصصة في علم مكافحة العدوى من العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات الحكومية المختلفة وكذلك المستشفيات الجامعية والخاصة، بالإضافة إلى طباعة وتوزيع عدد 55506 لوحات إرشادية للتوعية داخل المنشآت الصحية.

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