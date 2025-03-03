الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الفيوم تنظم ندوة عن مشكلات المراهقة عند البنات

جانب من الندوة، فينو
جانب من الندوة، فينو

قال الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم: إن ادارة التدريب بالمديرية، نظمت ندوة بعنوان “المشاكل والتحديات الصحية التي تواجه البنات في سن المراهقة”،  بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب المراهقين.

محتوي الندوة

تناولت الندوة مشاكلات البلوغ والختان والزواج المبكر والخصوبة الآمنة، وحاضر فيها الدكتور ممدوح وهبة استشاري أمراض النساء والتوليد، نائب رئيس الجمعية الدولية لطب المراهقين بحضور طالبات معهد التمريض.

تدريبات إدارة مكافحة العدوي

كانت إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، قد ظمت تدريبًا على إجراءات مكافحة العدوى، تناول أهمية وجود برنامج مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية وماله من مردود على تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى.

محتوى البرنامج التدريبي

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنه أثناء التدريب تم عرض الطرق الصحية للعناية بالأيدي والمستويات المختلفة من التنظيف وصولا لتطهير اليدين، كما تم عرض الواقيات الشخصية المستخدمة داخل منشآت الرعاية الصحية، وتناول الحقن الأمن داخل المنشآت الطبية، والفرق بين جرعات أحادية الاستخدام ومتعددة الاستخدام، وكيفية التعامل مع كل منهما.

تدريبات وزارة الصحة علي مكافحة العدوى

يذكر أنه سبق وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ 115 دورة تدريبية للأطقم الطبية، على إجراءات مكافحة العدوى وترصد العدوى المكتسبة ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بإجمالي عدد 5758 متدربًا، متضمنًا ذلك التدريب الملزم لمقدمي الرعاية الصحية قبل البدء في العمل وتقديم الخدمات الطبية بعدد 12 مستشفى من المستشفيات التي تم الانتهاء من تطويرها بمحافظات (الدقهلية / الغربية / سوهاج / كفر الشيخ / الجيزة /المنوفية / القليوبية)، وذلك في إطار بناء وتطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة.

صحة الفيوم تنظم تدريبا للأطباء علي إجراءات مكافحة العدوى

مدرسة ستيم الفيوم تحصد المركزين الثالث والسابع في مسابقة الكتابة العلمية

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم تخريج الدفعة رقم 19 من "الدبلوم المهني المعتمد لمكافحة العدوى ووبائيات المستشفيات" بإجمالي (32) خريجًا بهدف رفع كفاءة الفريق الطبي وتأهيل كوادر متخصصة في علم مكافحة العدوى من العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات الحكومية المختلفة وكذلك المستشفيات الجامعية والخاصة، بالإضافة إلى طباعة وتوزيع عدد 55506 لوحات إرشادية للتوعية داخل المنشآت الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مكافحة العدوي استشاري امراض النساء والتوليد البرنامج التدريبي الرعاية الصحية الكوادر البشرية المراهقة المراهقين امراض النساء والتوليد بمحافظة الفيوم محافظة الفيوم وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

مدرسة ستيم الفيوم تحصد المركزين الثالث والسابع في مسابقة الكتابة العلمية

محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات على باعة الألعاب النارية

صحة الفيوم تنظم تدريبا للأطباء علي إجراءات مكافحة العدوى

صحة الفيوم تنظم حزمة من التدريبات لرفع كفاءة العاملين
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

الشيوخ يعلن وفاة النائب حاتم حشمت ويقف دقيقة حداد

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

الأهلي يعتزم الموافقة على طلب خاص لـ كولر

التعليم تتخذ خطوات حازمة للقضاء على التنمر في المدارس

بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل هامة من الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن الصيام في رمضان

ليس التوراة والإنجيل، الشعراوي يوضح معنى «ويعلمه الكتاب» بسورة آل عمران (فيديو)

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية