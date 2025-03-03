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صلاة مغرب ثالث أيام رمضان من الحرم المكي (بث مباشر)

الحرم المكي، فيتو
الحرم المكي، فيتو

نقلت وسائل إعلام سعودية بثا مباشرا لصلاة مغرب ثالث أيام شهر رمضان المبارك من الحرم المكي.

وتحرت دول العالم الإسلامي يوم الجمعة هلال شهر رمضان لهذا العام، حيث ثبتت رؤيته في العديد من الدول ليكون اليوم  السبت أول أيام شهر رمضان بهذه الدول، بينما لم يثبت رؤيته في دول أخرى ليكون بذلك يوم الأحد الموافق 2 من شهر مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان.

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رؤية هلال رمضان لهذا العام 

ومن أبرز الدول التي أعلنت السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والعراق،، وإندونيسيا، وأستراليا.

بينما أعلنت كل من سلطنة بروناي واليابان والفلبين وماليزيا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، ليكون الأحد 2 مارس 2025 هو أول أيام الشهر المبارك في هذه الدول.

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