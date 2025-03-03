الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية والمستندات المطلوبة

المدارس الرسمية الدولية
المدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2025/2026، في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن التقديم سيتم إلكترونيًا وفقًا للمواعيد المحددة.

 

وأوضحت الوزارة أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية سيبدأ يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر حتى الاثنين 31 مارس 2025، على أن يتم التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء فترة التسجيل، مؤكدةً أن عملية التقديم تخضع لمجموعة من الشروط، أهمها توافق عمر الطفل مع الفئة العمرية المطلوبة وفقًا للمعايير المنشورة على الموقع الرسمي.

المدارس الرسمية الدولية المتاحة للتقديم 2025

أشارت وزارة التعليم إلى أن التقديم سيكون متاحًا في عدد من المدارس الرسمية الدولية المنتشرة في عدة محافظات، وتشمل:

القاهرة والجيزة: IPS Fifth Settlement، IPS Heliopolis، IPS Mostafa Elnahas، IPS Zahraa Nasr City، IPS Rod El-Farag، IPS Sherouk، IPS October 1، IPS October 2، IPS October 3.

الإسكندرية والدلتا: IPS Alexandria، IPS Mansoura، IPS New Mansoura، IPS Tanta، IPS Kafr Elsheikh، IPS Dikirnis، IPS Damietta، IPS Damanhour.

مدن القناة وسيناء: IPS Port Said 1، IPS Port Said 2، IPS El Arish.

الصعيد ومدن أخرى: IPS New Administrative، IPS New Valley، IPS Nubaria، IPS Faqous، IPS Rawdat El-Obour، IPS El-Mokattam، IPS 10th of Ramadan، IPS EI Obour.


المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2025/2026

وحددت الوزارة الأوراق التي يجب تقديمها عند التسجيل، وتشمل:

12 صورة حديثة للطفل.

شهادة ميلاد إلكترونية أصلية + نسختان مصورتان عنها.

نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل من الأب والأم.

صور من المؤهلات الدراسية لكل من ولي الأمر والوالدة.

استمارة التقديم بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة.

وضع كافة المستندات داخل ملف أزرق مقاس A4، مع كتابة اسم الطفل بشكل واضح على الغلاف.


التعليم تحذر من الأخطاء أثناء التقديم

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى مراجعة جميع التعليمات والإرشادات الخاصة بعملية التقديم، لتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلب، مؤكدةً أن التقديم الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للالتحاق بالمدارس الدولية الرسمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

IPS التقديم لرياض الاطفال التربية والتعليم المدارس الرسمية الدولية IPS المدارس الرسمية الدولية المدارس الرسمية الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

البيئة تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية بإطلاق السلحفاة "عز" المهددة بالانقراض

التعليم تتخذ خطوات حازمة للقضاء على التنمر في المدارس

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

محافظ الجيزة يقرر مجازاة نائب رئيس حي المنيرة الغربية بسبب التقصير

محافظة الجيزة تعلن حاجتها لتعيين 17 مهندسًا بنظام السركي اليومي

محافظ الجيزة يوجه بتحسين خدمات مراكز التكنولوجية وتيسير إجراءات التصالح

التعليم تُعلن استمرار التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان 2025

ننشر جدول الدراسة في رمضان وفق قرارات وزارة التربية التعليم

ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تضرر أحد ضباط الشرطة من قيادته بزعم التعرض للتعسف في العمل

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

مسلسلات رمضان 2025، موعد العرض والقنوات الناقلة للحلقة 3 من مسلسل فهد البطل

قرر يفرح راجل بيفسح مراته، ماذا فعل محمد رمضان في الشارع؟

محمد رمضان يفاجئ رجل الورنيش بـ100 ألف جنيه ورد فعل غير متوقع

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

مسلسلات رمضان 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه يغرد خارج السرب في السباق الرمضاني

منوعات

المزيد

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما أثر رمضان في توطيد العلاقات الاجتماعية؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

على طريقة رسول الله، عمرو خالد يوضح مقومات النجاح ماليًا ونفسيًا وروحيًا (فيديو)

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ عبد المطلب البودي من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية