موعد التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2025/2026، في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن التقديم سيتم إلكترونيًا وفقًا للمواعيد المحددة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية سيبدأ يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر حتى الاثنين 31 مارس 2025، على أن يتم التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء فترة التسجيل، مؤكدةً أن عملية التقديم تخضع لمجموعة من الشروط، أهمها توافق عمر الطفل مع الفئة العمرية المطلوبة وفقًا للمعايير المنشورة على الموقع الرسمي.

المدارس الرسمية الدولية المتاحة للتقديم 2025

أشارت وزارة التعليم إلى أن التقديم سيكون متاحًا في عدد من المدارس الرسمية الدولية المنتشرة في عدة محافظات، وتشمل:

القاهرة والجيزة: IPS Fifth Settlement، IPS Heliopolis، IPS Mostafa Elnahas، IPS Zahraa Nasr City، IPS Rod El-Farag، IPS Sherouk، IPS October 1، IPS October 2، IPS October 3.

الإسكندرية والدلتا: IPS Alexandria، IPS Mansoura، IPS New Mansoura، IPS Tanta، IPS Kafr Elsheikh، IPS Dikirnis، IPS Damietta، IPS Damanhour.

مدن القناة وسيناء: IPS Port Said 1، IPS Port Said 2، IPS El Arish.

الصعيد ومدن أخرى: IPS New Administrative، IPS New Valley، IPS Nubaria، IPS Faqous، IPS Rawdat El-Obour، IPS El-Mokattam، IPS 10th of Ramadan، IPS EI Obour.



المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2025/2026

وحددت الوزارة الأوراق التي يجب تقديمها عند التسجيل، وتشمل:

12 صورة حديثة للطفل.

شهادة ميلاد إلكترونية أصلية + نسختان مصورتان عنها.

نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل من الأب والأم.

صور من المؤهلات الدراسية لكل من ولي الأمر والوالدة.

استمارة التقديم بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة.

وضع كافة المستندات داخل ملف أزرق مقاس A4، مع كتابة اسم الطفل بشكل واضح على الغلاف.



التعليم تحذر من الأخطاء أثناء التقديم

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى مراجعة جميع التعليمات والإرشادات الخاصة بعملية التقديم، لتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلب، مؤكدةً أن التقديم الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للالتحاق بالمدارس الدولية الرسمية.

