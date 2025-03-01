السبت 01 مارس 2025
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اقتصاد

بالأرقام، نسب واحتياطات المعادن النادرة داخل الأراضي الأوكرانية

المعادن النادرة والنفيسة
المعادن النادرة والنفيسة فى اوكرانيا

ترغب الولايات المتحدة الأمريكية فى عقد صفقة مع أوكرانيا تستحوذ من خلالها على بعض المعادن النادرة خاصة بعد الدعم الأمريكى لأوكرانيا فى مواجهتها فى روسيا.

حيث يوجد فى أوكرانيا العديد من المعادن النادرة وبنسب كبيرة مثل النحاس والرصاص والنيكل والليثيوم وغيرها من المعادن التى تمتلكها أوكرانيا بكميات كبيرة وبنسب عليا متفوقة على العديد من الدول الأوروبية فى هذا الاحتياطى.

وصرح الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى تصريحات له : “أخبرتهم أنني أريد ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة لتأمين الأموال التى حصلوا عليها"

وتمكن هذه المعادن النفيسة الحاصلين عليها من التفوق فى المجال الصناعى على غيرها وعدم الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

وفى هذا التقرير ترصد" فيتو" أبرز المعادن النادرة الموجودة فى دولة أوكرانيا والتي كانت تنوي  الولايات المتحدة استغلالها من خلال صفقة بقيمة 500 مليار دولار ولكن هذا المقترح قوبل بالرفض حتى الآن من جانب أوكرانيا.

 

المعادن النادرة واحتياطاتها

ويشير معهد الجيولوجيا الأوكراني إلى أن أوكرانيا تمتلك عناصر أرضية نادرة مثل اللانثانوم والسيريوم، المستخدمين في تصنيع أجهزة التلفاز والإضاءة، والنيوديميوم، الضروري لتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الإربيوم والإيتريوم، اللذين يمتد استخدامهما من الطاقة النووية إلى تقنيات الليزر.

كما تُظهر أبحاث ممولة من الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تمتلك أيضًا احتياطيات من عنصر السكانديوم.

وأفاد المنتدى الاقتصادي العالمي بأن أوكرانيا تعتبر أيضًا موردًا محتملًا رئيسيًا لمجموعة من المعادن المهمة مثل الليثيوم، والبريليوم، والمنغنيز، والغاليوم، والزركونيوم، والغرافيت، والأباتيت، والفلوريت، والنيكل.

وقالت هيئة الجيولوجيا الحكومية في أوكرانيا إن البلاد تمتلك أحد أكبر احتياطيات أوروبا المؤكدة، والتي تقدر بنحو 500 ألف طن متري من الليثيوم - والذي يعد عنصرًا أساسيًا للبطاريات والسيراميك والزجاج.

كما تمتلك أوكرانيا احتياطيات من التيتانيوم، معظمها موجود في مناطقها الشمالية الغربية والوسطى، في حين يوجد الليثيوم في الوسط والشرق والجنوب الشرقي.

وتمثل احتياطيات أوكرانيا من الغرافيت، المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، نحو 20% من الموارد العالمية، وتوجد هذه الاحتياطيات في وسط البلاد وغربها. أما الفحم، فرغم وفرة احتياطياته، فإن معظمها يقع حاليًا تحت السيطرة الروسية في الوقت الحالي.

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