الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

تحرير 971 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة

مخالفات الملصق الإلكتروني
مخالفات الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 971 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

 تحرير 467 مخالفة لقائدي الدراجات النارية 

 

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية  رفع  40  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير  467 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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