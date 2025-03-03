إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث الطريق الأوسطي اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى مما أسفر إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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