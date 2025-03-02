الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

إمام عاشور: هدفي في الزمالك الأفضل خلال مسيرتي مع الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن أفضل هدف بالنسبة له في مسيرته مع الأحمر. 

وقال إمام عاشور: “أفضل هدف بالنسبة لي هو هدفي مع الأهلي في مرمي الزمالك في نهائي كاس مصر”.

وتابع: "مبزعلش نهائي لما حد بيهاجمني، ولما بتشتم في المدرجات مبتأثرش دي حاجة بتديني دافع في الملعب، اللي يتكلم يتكلم، وأنا مش بركز غير في شغلي". 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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