"سوق اليوم الواحد" بالزقازيق يوفر السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%

شهدت مدينة الزقازيق إقامة "سوق اليوم الواحد" بجوار سور نادي الشرقية الرياضي، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص والغرفة التجارية وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

المهندس عبدالكريم عوض الله

وأكد ذلك المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية وأضاف أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بـ محافظة الشرقية على مدار 43 يومًا، وللأسبوع 11 على التوالي.

تعميم تلك المبادرة

مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة علي جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه لكافة المواطنين، مؤكدًا أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

رفع درجة الاستعداد

أكد عوض الله أن المديرية ترفع درجة الاستعدادات للبدء في إقامة معارض (أهلًا رمضان) بنطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من إقامة 18 معرضا بمختلف مراكز المحافظة وجاري تجهيز باقي المعارض بمراكز المحافظة، فضلا عن إقامة 12 شادرا موزعين على كافة المدن لبيع الخضروات والفواكه واللحوم.

السلاسل التجارية

كما قامت السلاسل التجارية بتخصيص أماكن بداخلها لعرض سلع متنوعه بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض اهلًا رمضان بالاضافة الي تخصيص ركن ثابت لأهلًا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

تكثيف جهود الاجهزة التنفيذية لصالح المواطن

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم وذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وبناءًا على واستكمالًا لتنفيذ أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة.

إقبال كثيف من المواطنين

أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكه وكذا السلع غير الغذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

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