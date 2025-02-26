الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر بالجيزة

ضبط زيوت مجهولة المصدر،
ضبط زيوت مجهولة المصدر، فيتو
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شنت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية، برئاسة صفية حسن، حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق والمخابز في نطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات السيد محمود بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين وحماية حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 لتر زيت مجهول المصدر، بالإضافة إلى 1540 كجم أرز بدون بيانات، مما يشكل مخالفة صريحة لقوانين التداول والبيع.

تحرير عدد من المحاضر بسبب مخالفات

وفيما يتعلق بالتفتيش على المخابز البلدية، تم تحرير عدد من المحاضر بسبب مخالفات تتنوع بين نقص الوزن، عدم الالتزام بالمواصفات القياسية، عدم إعطاء بون للمواطنين، وإغلاق غير مبرر للمخابز.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد من المخالفات التجارية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، عدم إصدار فواتير، والعمل بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل المخالفين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك في إطار دورها في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، والتصدي لمخالفات التموين والتجارة.

 

حملات التموين في الجيزة رقابة صارمة لحماية المواطنين

تحرص مديرية التموين بالجيزة على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية لضمان التزام التجار وأصحاب المخابز بالضوابط القانونية، وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة لضبط الأسواق وتحقيق العدالة التموينية.

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