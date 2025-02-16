تموين الشرقية: ضبط 3 أطنان نخالة وأرز مجهولي المصدر في بلبيس

شَنت الرقابة التموينية بالمديرية حملة مكبرة برئاسة المحاسب محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بمحافظة الشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وأعضاء اللجنة للعمل بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للسلع الغذائية يُدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على 2 طن نخالة خشنة وطن أرز أبيض و500 كرتونة شيبسي وعدد 25 كرتونة زيت طعام جميعهم مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر الأتية ( 4598 و4599 و4600 ).

فيما أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم اليوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة التموينية يوميا بتشكيل لجان نوعية للمرور النتابعة وضبط المخالفات.

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