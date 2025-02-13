تموين الشرقية: ضبط 8 آلاف لتر مواد بترولية في مركز فاقوس

شَنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين محتغظة الشرقية حملة تموينية بدائرة مركز فاقوس برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية والمهندس عبد اللطيف النجار، والأستاذ محمد عبد السلام وجيهان عبد العزيز وتهاني إبراهيم مفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة ضبط 3 محطات تموين سيارات مخالفين لتصرفهم في 8 آلاف لتر بنزين 80 وسولار

ضبط مطعم للاكلات الشعبية

كما تم ضبط مطعم للأكلات الشعبية وتم التحفظ علي طن زيت طعام و250 كيلو فول حصى مجهول المصدرومحل قطع غيار السيارات وتم التحفظ علي 100 قطعة غيار سيارات ومحل مبيدات وتم التحفظ على 1000 م خرطوم رش مجهول المصدر وتم تحرير المحاضر الآتية ( 706، 707، 708، 3550، 2351، 2349 ) جنح فاقوس

المهندس عبدالكريم عوض الله

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء انه تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة

الالتزام بالاشتراطات التموينية

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

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