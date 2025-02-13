الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 8 آلاف لتر مواد بترولية في مركز فاقوس

ضبط 8 آلاف لترمواد
ضبط 8 آلاف لترمواد بترولية في مركز فاقوس بالشرقية، فيتو

شَنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية  بتموين محتغظة الشرقية حملة تموينية بدائرة مركز فاقوس برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية والمهندس عبد اللطيف النجار، والأستاذ محمد عبد السلام وجيهان عبد العزيز وتهاني إبراهيم مفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة ضبط 3 محطات تموين سيارات مخالفين لتصرفهم في 8 آلاف لتر بنزين 80 وسولار 

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان مواد خام لتصنيع المكملات الغذائية في بلبيس

 ضبط مطعم للاكلات الشعبية 

كما تم  ضبط مطعم للأكلات الشعبية وتم التحفظ علي طن زيت طعام و250 كيلو فول حصى مجهول المصدرومحل قطع غيار السيارات وتم التحفظ علي 100 قطعة غيار سيارات  ومحل مبيدات وتم التحفظ على  1000 م خرطوم رش مجهول المصدر وتم تحرير المحاضر الآتية ( 706، 707، 708، 3550، 2351، 2349 ) جنح فاقوس

 

المهندس عبدالكريم عوض الله  

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه  بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء انه تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة 

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان مواد خام لتصنيع المكملات الغذائية في بلبيس

الالتزام بالاشتراطات التموينية 

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين 

 .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين النتسيق مع مباحث التموين محافظة الشرقية حماية المستهلك الطب البيطري الجهات الرقابية رؤساء المدن والمراكز

مواد متعلقة

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان مواد خام لتصنيع المكملات الغذائية في بلبيس

تموين الشرقية: ضبط 3,4 طن مواد غذائية مجهولة ببلبيس

تموين الشرقية: ضبط طن ونصف مواد تموينية مدعمة بفاقوس

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان أسمدة محظورة و1200 لتر زيت طعام

ads

الأكثر قراءة

مزودة بمفاعلين نوويين، معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية بعد اصطدامها قرب بورسعيد (فيديو)

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

145 عضوا بالكونجرس يحذرون ترامب من خطورة مقترح تهجير سكان غزة إلى مصر

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

1000 جنيه منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهذا موعد الصرف

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

منوعات

المزيد

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

كواليس جلسة تخفيف حبس سعد الصغير إلى 6 أشهر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك ثوابه، دعاء ليلة النصف من شعبان

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

المزيد
الجريدة الرسمية