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تموين الشرقية يضبط 21 طن مواد كيميائية منتهية الصلاحية

ضبط 21 طن مواد كيميائية
ضبط 21 طن مواد كيميائية منتهية الصلاحية

قامت إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية بحملة تموينية برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة ومحمد جمال، وحمادة صالح مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة وللمرور والتفتيش على المحال التجارية والمخازن.

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 وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 5 أطنان و500 كيلو بلح جاف غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإعادة استخدامه كعلف حيواني.

كما تم ضبط 15 طنا و500 كيلو مخلفات كيميائية منتهية الصلاحية وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ إنتاج أو انتهاء وإعادة تدويرها واستخدامها في صناعة المنظفات الصناعية مما يؤثر على صحة المواطن وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3089 جنح بلبيس.

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية  انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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محافظة الشرقية ادارة تموين بلبيس حملة تموينية المهندس احمد مرسي مدير الادارة المهندس عبدالكريم عوض الله محمد جمال حمادة صالح مفتش الرقابة التموينية

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