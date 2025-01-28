تموين الشرقية: ضبط طن ونصف مواد تموينية مدعمة بفاقوس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

الالتزام بالاشتراطات التموينية

وذلك بهدف التأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تفتيشية بفاقوس

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة تفتيشية برئاسة أحمد إبراهيم وبرفقة محمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية للمرور على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق مركز ومدينة فاقوس،

تحرير 13 مخالفة تموينية

حيث أسفرت الحملة عن تحريرعدد 13 مخالفة تموينية متنوعة ما بين تصرف في سلع تموينية وعدم ممارسة النشاط وتجميع سلع تموينية ضد تجار التموين بناحية مركز ومدينة فاقوس

ضبط سكر وزيت ومسحوق غسيل

و تم ضبط عدد 111 كيلو سكر مدعم وعدد 873 زجاجة زيت تمويني وعدد 1120 كيس مكرونه تمويني وعدد 233 كرتونة مسحوق غسيل بإجمالي مبلغ وقدره 300000 جنيه تصرف في سلع تموينية قام التجار بالتصرف فيها بهدف بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح من وراء الدعم وتم تحرير المحاضر الآتية برقم ( 1884 و1885 ).

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