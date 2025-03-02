ضبط سيدة سرقت قرطًا ذهبيًّا من أذن طفلة بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بسرقة قرط ذهبي من أذن طفلة بالبحيرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بسرقة "قرط ذهبي" من أذن طفلة أثناء تواجدها أمام إحدى المدارس بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بلاغا من (مالك محل – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بسرقة قرط ذهبى من ابنته 10 سنوات بأسلوب المغافلة، حال تواجدها بالقرب من محل إقامتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار)، وبحوزتها القرط الذهبي المستولى عليه.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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