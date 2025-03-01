مسلسل معاوية، هل تنجح الدراما في تغيير الروايات الشيعية والعباسية التي شوهت صورته؟

مع انطلاق أولى حلقات مسلسل معاوية اليوم، تعود شخصية أول الخلفاء الأمويين إلى دائرة الجدل، ليس فقط بين المؤيدين والمعارضين، بل أيضًا بين المؤرخين والباحثين في التاريخ الإسلامي، فـ معاوية بن أبي سفيان كان ولا يزال من أكثر الشخصيات إثارة للخلاف والجدل، حيث ارتبط اسمه بتحولات كبرى في شكل الحكم الإسلامي، بعد أن غيّر نظام الحكم من الشورى، إلى الوراثة.

لكن كيف تشكلت صورته في كتب التاريخ، وهل تأثرت بالأدب الشيعي الذي نظر إليه بوصفه غاصبًا للخلافة، أو بالأدب العباسي الذي سعى إلى التقليل من شأن بني أمية كجزء من الصراع السياسي؟ والأهم هل يقع المسلسل الجديد في فخ هذه الروايات، أم يحاول تقديم سرد أكثر موضوعية.

كيف صاغ الأدب الشيعي صورة معاوية؟

بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب وانتقال الحكم إلى معاوية، أصبحت صورته لدى الشيعة مرتبطة بالصراع السياسي والعقائدي، خاصة بسبب موقفه من علي، وحرب صفين، ورفعه للمصاحف للتحكيم، وهو الحدث الذي اعتبره الشيعة مجرد حيلة سياسية ونتيجة لذلك ظهرت في الأدب الشيعي صورة معاوية بوصفه شخصية تسعى للحكم بأي ثمن.

وفي كتب التراث الشيعي مثل «نهج البلاغة» يظهر معاوية كمنافس شديد المكر، يناور لاستمالة الناس بعيدًا عن علي، كما يبرز في الروايات الشيعية كأحد الشخصيات التي أدخلت السياسة في الدين، مستخدمًا الإعلام والخطابة لترسيخ حكمه.

أما الأدب الشيعي بعد العصر الأموي، فتطورت صورة معاوية فيه ليصبح النموذج الأولي للحاكم الذي يقف ضد أهل البيت، خاصة بعد أن ورّث الحكم لابنه يزيد الذي ارتبط اسمه بمأساة كربلاء.

الرواية العباسية، كيف انتقمت من معاوية ؟

عندما سقطت الدولة الأموية، سعى العباسيون إلى تبرير شرعية حكمهم من خلال تشويه صورة بني أمية، وباعتبار معاوية مؤسس الدولة الأموية، كان من الطبيعي أن يكون هدفًا لحملة نقد واسعة في الأدب الرسمي للدولة العباسية.

وتركز كتب تاريخية بارزة مثل «تاريخ الطبري» و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير، على وضع عدد من الإشارات المتكررة إلى أن معاوية هو أول من جعل الخلافة وراثية، وهي التهمة التي استخدمها العباسيون لاحقا لإظهار بني أمية كمنحرفين عن روح الإسلام.

أما الأدب العباسي، وخاصة في كتابات الجاحظ، فتبرز أيضا إشارات ساخرة إلى معاوية، حيث سعى الكتاب والأدباء العباسيون إلى تقديم صورة سلبية له، تارة بوصفه حاكم مخادع، وتارة باعتباره رجلًا استخدم المال والإغراءات لضمان ولاء الناس.

هل تأثر مسلسل معاوية بروايات خصومه ؟

من خلال البرومو والبوستر الرسمي، يبدو أن المسلسل يسعى إلى تقديم صورة أكثر توازنًا لـ معاويةليس فقط كسياسي بارع، بل أيضًا كقائد صاحب رؤية في إدارة الدولة وهذا التوجه يقترب من بعض الروايات التاريخية الأقل تحيزًا، في محاولة لتقديم معالجة درامية مختلفة لشخصية طالما كانت محور جدل في التاريخ الإسلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.