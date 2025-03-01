مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

مسلسلات رمضان 2025، كشفت شبكة قنوات mbc عن مواعيد عرض مسلسل "معاوية" والتي تنطلق أولى حلقاته مساء اليوم السبت الموافق 1 مارس الجاري أول أيام شهر رمضان المبارك 2025، حيث تعرض حلقات المسلسل حصريا عبر شاشتها ومنصة شاهد.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية في تمام السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة عبر شاشة mbc.

مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت دولته من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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