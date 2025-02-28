مسلسل معاوية يشعل الجدل، هل كان مؤسس الخلافة الأموية نحيفًا أم بدينًا؟

مع ظهور بوستر المسلسل الجديد الذي يجسد شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان، مؤسس الخلافة الأموية، والشخصية البارزة في التاريخ الإسلامي، أثير الجدل مجددًا، هل كان الخليفة بدينًا كما تصفه بعض المصادر التاريخية، أم أن المسلسل قدمه بملامح لا تعكس حقيقته؟

شكل وحجم معاوية في الروايات التاريخية

توصف بنية معاوية بن أبي سفيان في العديد من المصادر التاريخية بأنها تميل إلى الضخامة، حيث أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء، أنه كان رجلًا طوالًا «عظيم الكرش» وتشير بعض الروايات إلى أن معاوية في آواخر حياته ازداد وزنُه بشكل ملحوظ، حتى أنه كان يتكئ على رجلين عند المشي.

أما المسلسل الجديد فيقدم الصحابي معاوية بن أبي سفيان بجسد متناسق، ومظهر قريب إلى النموذج السينمائي المثالي للأبطال، وهو ما أثار تساؤلات حول دقة هذا الاختيار، وهل كان ذلك مقصودًا لأسباب درامية أم لا.

ضوابط تجسيد الشخصيات التاريخية في الدراما

من المعروف أن الدراما قد تعيد رسم الشخصيات وفق رؤية إخراجية محددة، بحيث لا تقتصر على الحقائق التاريخية الموثقة، بل تمتزج بالعناصر الفنية التي تجعل الشخصية أكثر قبولًا على المستوى البصري بما يصب في نجاح العمل.

ومع ذلك يجادل البعض ويرفض التسليم بالرؤية الدرامية، ويرمي هؤلاء إلى أن وزن معاوية لم يكن مجرد صفة شكلية، بل يحمل دلالات اجتماعية وسياسية، حيث يُستدل من البدانة على الرفاهية في الحكم، والتكيف مع حياة القصور، بما يتعارض مع الصورة الدرامية التي تقدمه في قالب أكثر رشاقة بالمسلسل.

لكن هذه الرؤية يرفضها الكثير من الخبراء، الذين يعتبرون العمل الدرامي وإن كان يحمل بعدًا تاريخيًا، إلا أنه في النهاية عمل درامي يخضع لاعتبارات السوق والجمهور، وربما رأت الجهة المنتجة أن تقديم الخليفة معاوية بصورة أكثر لياقة سيساهم في جذب المشاهدين للعمل والقضايا الأكثر أهمية التي يناقشها.

ويبقى السؤال: هل المطلوب من الدراما أن تكون مرآة دقيقة للتاريخ، أم أن لها الحق في إعادة تأويل الشخصيات وفق رؤيتها الفنية ؟

جدير بالذكر أن مسلسل معاوية تصدر خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل انطلاق الموسم الرمضاني المقبل 2025، والذي يعرض خلاله المسلسل عبر قناة MBC ومنصة شاهد.

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