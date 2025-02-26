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أخبار مصر

زاهي حواس عن تمثال سقارة: حالته جيدة وأنا خبرة 50 سنة في الحفائر

زاهي حواس وتمثال
زاهي حواس وتمثال سقارة، فيتو
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قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات: "تمثال سقارة مصنوع من الخشب مطلي بالجبس والطبقة الجبسية فقد منها 3 ملليمترات فقط".

 

حالة تمثال سقارة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: "تمثال سقارة بحالة جيدة ولم يحدث به أي خدش إطلاقا واللي بيروجوا عكس كده مغرضين".

 

عمر تمثال سقارة

ولفت إلي أن تمثال سقارة عمره 4300 عام ومصنوع من الخشب ومطلي بطبقة من الجبس، مشيرًا: أي أثري لما بيمسك تمثال لازم بيكون معاه فريق مرممين وأنا كان معايا 3 مرممين برئيسهم.


خبرة زاهي حواس في الحفائر

واختتم زاهي حواس: "أنا خبرة 50 سنة في الحفائر وعشان صورت فيديو بعمل دعاية للبلد يتهموني بأني كسرت التمثال على غير الحقيقة".

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