رئيس الوزراء البريطاني: أرحب بالتزام الرئيس ترامب بوقف القتال في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس: أرحب بالتزام الرئيس ترامب بوقف القتال في أوكرانيا.

وأضاف كير ستارمر، أن هناك فرصة عظيمة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي ينهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وقال: سنعمل ما بوسعنا من أجل حماية شعوبنا وضمان أمن أوروبا.

وتابع: "مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ العلاقة مع نظيره الأوكراني زيلينسكي توترت قليلًا وانضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر لن يحدث، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

حصول أمريكا على المعادن النادرة من أوكرانيا

وأوضح: "سنحاول استعادة ما نستطيع من أراض إلى أوكرانيا، ونريد المعادن النادرة من أوكرانيا".



تقدم في مسار وقف الحرب الأوكرانية

وواصل الرئيس الأمريكي: "نحرز تقدمًا في مسار وقف الحرب الأوكرانية"، مشيرًا، إلى أن الاتحاد الأوروبي رفع قضايا على عدد من الشركات الأمريكية، وكان صارمًا مع واشنطن في التجارة، ومن ثم، فإنها ستفرض رسومًا متبادلة.

في وقت سابق صرح ترامب: "تابعت زيلنسكي لسنوات ورأيت كيف تم تدمير أوكرانيا.. حرب أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كنت رئيسا حينها".

وصرح ترامب: "زيلنسكي اشتكى من عدم حضور اجتماع السعودية لكنه كان منخرطا في الاجتماعات لثلاث سنوات ولم يحقق أي شيء".

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